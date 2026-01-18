وزير خارجية العراق: تشكيل حكومة قوية ضرورة استراتيجية ملحة

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن تشكيل حكومة قوية في بلاده على وجه السرعة، ضرورة استراتيجية لمواجهة المشاكل الاقتصادية في المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي بالعاصمة طهران، الأحد، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأوضح حسين، أن بغداد تدافع عن مبدأ "عدم قابلية الأمن الإقليمي للتجزئة"، مضيفا: "نؤمن بأن استقرار كل دولة يُعد ضمانا لأمن الدول المجاورة الأخرى. وفي هذا الإطار نؤكد ضرورة عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول".

من جهته، علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد في العراق.

وقال في هذا الصدد: "انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد وانتهاء مهمة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (يونامي) مؤشران واضحان على تعزيز الاستقلال والاستقرار والسيادة الوطنية في العراق".

وأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع العراقية انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار (غرب)، وتولي جيش البلاد "إدارة القاعدة بالكامل".

وأشار عراقجي إلى وجود فرص عديدة في العراق وإيران لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

وأضاف: "يزور ما يقارب 7 ملايين إيراني وعراقي كلا البلدين كسياح وزائرين كل عام. وتتسم العلاقات بين الشعبين بالكثافة. ونحن على استعداد لتسهيل السفر والتواصل بين البلدين".