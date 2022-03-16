إغلاق جميع فروع مصرف (فرنسبنك) في لبنان والحجز على فروعه

نفذ مأمورو دائرة التنفيذ في بيروت إجراءات إغلاق والحجز على محتويات الفرع الرئيسي لـمصرف "فرنسبنك" وباقي فروعه وشركاته في كل لبنان بناءً على قرار قضائي، لرفضه تسديد وديعة لأحد المودعين ويدعى عياد غرباوي إبراهيم.

وأعلنت قناة "الجديد" اللبنانية اليوم الأربعاء،المحلية أن مأمور التنفيذ في دائرة التنفيذ في بيروت تابعت إجراءات التنفيذ الجبري على الفرع الرئيسي لفرنسبنك في الحمرا، وقد التقت بمديره ووضعته أمام ثلاثة خيارات: أداء الوديعة كاملة للمودع عياد إبراهيم فورا، أو الحجز على جميع محتويات البنك .

وقال بيان صادر عن تحالف "متحدون" و"جمعية صرخة المودعين" أن " مأموري التنفيذ في دائرة التنفيذ في بيروت انتقلا الى الفرع الرئيسي لفرنسبنك في الحمرا وفرعه في بدارو لمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري وتحديدا الحجز على كل موجودات فرعي المصرف المذكور بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر".

ولم يذكر البيان قيمة الوديعة التي رفض المصرف تسديدها للمودع عياد إبراهيم.

يذكر أن مصرف "فرنسبنك" هو من أقدم المصارف في لبنان، تأسس عام 1921، ويضم اليوم 125 فرعا في مختلف الأراضي اللبنانية.

يذكر أن المصارف في لبنان تقوم بوضع قيود على السحوبات بالدولار، بسبب الأزمة المالية، ولا تسمح بسحبها إلا بالليرة اللبنانية، وفق سعر صرف يحدده البنك المركزي، ووفق سقف للسحوبات يحدده المصرف المركزي أيضاً.