بريطانيا: تكتيكات القوات الأوكرانية تحبط التقدم الروسي

بيّن تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تعاني من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بالطرق والتضاريس في أوكرانيا.

وأوضح التقييم، أن القوات الروسية لا تزال إلى حد كبير تستخدم شبكة الطرق الأوكرانية وتبدي ترددا في التحرك بعيدا عن الطرق، مضيفا أن قيام القوات الأوكرانية بتدمير الجسور لعب أيضا دورا في عرقلة التقدم الروسي.

وذكر أن "فشل روسيا المستمر في السيطرة على الأجواء قيّد إلى حد كبير قدرتها على الاستخدام الفعال للمناورات الجوية، مما يقلل خياراتها".

وأضاف أن "تكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية تستغل ببراعة عدم قدرة روسيا على المناورة، ما يؤدي إلى إحباط التقدم الروسي وإلحاق خسائر فادحة بالقوات المهاجمة".