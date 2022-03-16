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إصابة 30 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالوادى الجديد

أرشيفية
أرشيفية
عمرو بحر
نشر في: الأربعاء 16 مارس 2022 - 2:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 مارس 2022 - 2:22 ص

أصيب 30 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس، بالوادى الجديد بالقرب من نقطة البويب على طريق الداخلة الخارجة، وعلى الفور جرى الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.


وكان ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس، رقم 2354 نقل الوادي، بالقرب من نقطة البويب على طريق الداخلة الخارجة، أثناء عودته من رحلة أسيوط- الداخلة، موعد الساعة السادسة مساء، مما أسفر عن إصابة ٣٠ شخصا من الركاب، وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 




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