استقرت أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء

وجاءت أسعار الحديد، على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز ليسجل نحو 15300 جنيه.

استقر سعر حديد بشاي ليسجل 15300 جنيه.

واستقر سعر حديد العتال ليسجل نحو 15200 جنيه.

واستقر سعر حديد المراكبي ليسجل نحو 14900 جنيه.

واستقر حديد المصريين ليسجل 15200 جنيه.

واستقر سعر حديد العشري ليسجل 14900 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

استقر سعر الأسمنت المسلح ليسجل 1620 جنيها.

استقر سعر أسمنت النصر ليسجل 1570 جنيها.

استقر سعر أسمنت لافارج ليسجل 1590 جنيها.

استقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1570 جنيها.

وارتفع سعر أسمنت حلوان ليسجل 1590 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 1620جنيها.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعارًا استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.