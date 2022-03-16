غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ظهر اليوم الأربعاء، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية، وتغيير بطارية منظم ضربات القلب.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الأربعاء، نص البيان الصادر عن الديوان الملكي، والذي جاء فيه:

«غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ظهر هذا اليوم الأربعاء 13 شعبان 1443هـ الموافق 16 مارس 2022م، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى صباح هذا اليوم بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب تكللت بالنجاح، ومن المقرر أن يخضع عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية».