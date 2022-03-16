 صور.. خادم الحرمين الشريفين يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية - بوابة الشروق
الأربعاء 16 مارس 2022 1:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟
النتـائـج تصويت

صور.. خادم الحرمين الشريفين يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 16 مارس 2022 - 1:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 مارس 2022 - 1:38 م

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ظهر اليوم الأربعاء، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية، وتغيير بطارية منظم ضربات القلب.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الأربعاء، نص البيان الصادر عن الديوان الملكي، والذي جاء فيه:

«غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ظهر هذا اليوم الأربعاء 13 شعبان 1443هـ الموافق 16 مارس 2022م، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى صباح هذا اليوم بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب تكللت بالنجاح، ومن المقرر أن يخضع عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية».

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك