ليتوانيا تؤكد استمرار تأييدها لضم أوكرانيا سريعا إلى الاتحاد الأوروبي

قالت ليتوانيا إنها ستستمر في الضغط من أجل الضم السريع لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "بي ان اس" للأنباء عن الرئيس جيتاناس نوسيدا قوله في فيلينوس اليوم الأربعاء "لن نهدأ بالتأكيد وسنستمر في إثارة هذه القضية".

وقال "يمكن منح أوكرانيا وضع مرشح، وأعتقد أننا يمكن أن نجد إجماعا على هذا. ولكن يجب أن نتغلب على بقايا التشكك في الاتحاد الأوروبي".

يذكر أن ليتوانيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي. وتعتبر على الصعيد الدولي من المدافعين عن أوكرانيا، التي يضغط رئيسها فلوديمير زيلينسكي لضم بلاده إلى الاتحاد الأوروبي لمواجهة الحرب الروسية، قد وقع طلبا للحصول على عضوية الاتحاد.

كما أعرب نوسيدا عن انفتاحه على مقترح بولندا لإرسال بعثة لحفظ السلام في بولندا قائلا "يجب أن نكون منفتحين على جميع المقترحات اليوم مهما بدت صعبة من أول نظرة".