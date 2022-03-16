قال الفنان أحمد فلوكس، إنه قرر الإبتعاد عن الساحة الفنية هذه الفترة، واصفًا الوضع الفني بأنه أصبح متدنيًّا ولا يصلح لتقديم رسالة للجماهير في هذا التوقيت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، مساء الأربعاء: "أنا مش شيخ، لكن كل الكتب السماوية بها محرمات ولا يمكن جعل المحرمات مسموحات على شاشات التلفاز، لأن مصر لها عادات وتقاليد ولن أسمح بهدمها".

وأشار إلى أنه لا يوجد خلاف بينه وبين مع الفنانة أمينة خليل، وأوضح أنها انتقدها بسبب مشهد ضمن حلقات مسلسل نمرة اثنين والتي عرضت بعنوان "آخر الليل" على منصة شاهد الإلكترونية.