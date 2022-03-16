محافظ البحيرة يشدد على إزالة كافة المعوقات أمام تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة بين كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.

مشيراً إلى أن خطة المحافظة الشاملة، لتنفيذ أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة"، تسير بمعدلات منتظمة، من خلال المتابعة اليومية، لكافة الأعمال التي يتم تنفيذها، بالمبادرة بواقع ٨٢٩٧ مشروع فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية بمراكز ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي ٤٣ قرية رئيسية و٢٣٨ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٤٠ تابع.

وأوضح محافظ البحيرة أنه تتم المتابعة وإزالة كافة العقبات، والتنسيق يومياً مع كافة المسؤولين المعنيين، لتنفيذ المبادرة على أكمل وجه، موضحاً انه يجري عقد اجتماع أسبوعي، لجميع الجهات الشريكة في مبادرة حياة كريمة، لمراجعة الموقف التنفيذي أولاً بأول ووضع حلول سريعة لكافة المشاكل والمعوقات.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة وإزالة المعوقات أمام تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقده اليوم المحافظ لمتابعة مبادرة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمبادرة، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد وممثلي كافة الجهات المعنية والمشاركة بالمبادرة.



وأوضح المحافظ أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ المبادرة، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التى تقوم بها القوات المسلحة بمبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف تطوير الريف المصري والتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة والمؤسسات لتنفيذ أسرع معدلات قياسية وإستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور، نظراً لأهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده الدولة.