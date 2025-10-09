علق كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، على تأكيد عضو مجلس النواب آنا بولينا لونا عقد لقاء معه نهاية أكتوبر، مشيرة أنه "لا حاجة للعداء".



وقال دميترييف، الذي يشغل كذلك منصب مدير عام صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن السلام يعتمد على مدى استماع روسيا والولايات المتحدة لبعضهما البعض وفهمهما المتبادل وتعاونهما في حل المشكلات العالمية.



وأضاف: "المحترمة عضو الكونغرس لونا، شكرا لكِ على موقفكِ الشجاع الداعم للسلام والحوار. السلام يعتمد على استماع الولايات المتحدة وروسيا لبعضهما البعض، وفهمهما لبعضهما البعض، وعملهما معا لحل المشكلات العالمية. أتطلع بلهفة إلى اللقاء معك ونقاشنا البنّاء".

يوم الأربعاء، أكدت النائبة الأمريكية آنا بولينا لونا (جمهورية فلوريدا) رسميا اللقاء مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي.

وأكدت أنه "لا ضرورة لروسيا والولايات المتحدة أن يكونا أعداء"، وأن التحالفات التجارية مفيدة للطرفين. وأكدت أن الحفاظ على حوار مفتوح أمر بالغ الأهمية، ليس فقط للأمريكيين، بل للعالم أجمع.

وكانت لونا قد أعربت في وقت سابق عن رغبتها في لقاء دميترييف، مشيرة إلى ضرورة تكثيف العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة.