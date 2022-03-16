من المتوقع أن تصدر أعلى محكمة بالأمم المتحدة حكما بشأن دعوى قضائية تطعن في الغزو الروسي لأوكرانيا، في أول حكم من نوعه، من قبل محكمة دولية، منذ بدء الحرب، قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

وستكشف محكمة العدل الدولية، في لاهاي، عن قرارها، اليوم الأربعاء، بشأن الدعوى العاجلة التي رفعتها أوكرانيا ضد روسيا.

وتتهم أوكرانيا روسيا بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وتطلب من المحكمة إصدار حكم بوضع نهاية فورية لأعمال القتال.

وتطلب أوكرانيا أيضا أن يثبت القضاة عدم وجود أي مبرر قانوني للغزو. وكانت روسيا قد قاطعت الجلسة ، في السابع من مارس الحالي.

وفي حين أن الأحكام التي تصدرها محكمة العدل الدولية ملزمة، إلا أن المحكمة ليس لديها أي سلطة تنفيذية لتطبيقها، في بلد ما.