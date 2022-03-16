حمد إبراهيم: قرار رحيلي عن الإسماعيلي في يد مجلس الإدارة

شدد حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي على أنه لا يمتلك قرار رحيله عن الفريق الأصفر، مؤكدًا أن الأمر برمته في يد مجلس الإدارة برئاسة يحيى الكومي.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: «أشكر جمهور الإسماعيلي على دعمه الدائم للفريق وأيضا اللاعبين ومجلس الإدارة، توليت تدريب الفريق منذ 23 يوما وخلال هذه الفترة لعبنا 4 مباريات في الدوري، خسرنا مرة وتعادلنا مرتين وحققنا الفوز اليوم على الاتحاد».

وأكمل: «لعبنا أمام الاتحاد بروح عالية واللاعبين كانوا مقاتلين طوال الـ90 دقيقة، مباراة الاتحاد كانت فاصلة في مشوار الإسماعيلي، لأنها تأتي قبل فترة توقف طويلة سنعيد خلالها ترتيب أوراق الفريق».

وأوضح: «يظل الإسماعيلي تحت تأثير وضغط مركزه في جدول الدوري، وقد نأخذ بعض القرارات الخاطئة بسبب ذلك وهذا أمر طبيعي في كرة القدم».

وبسؤاله عن مستقبله مع الإسماعيلي وهل سيرحل عن تدريب الدراويش؟ رد حمد إبراهيم قائلا: «هذا القرار ليس في يدي ويخص مجلس الإدارة فقط، وهو أيضا مرتبط بنتائج الفريق».