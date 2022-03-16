روسيا وأوكرانيا: خريطة مجريات الحرب في أوكرانيا في يومها العشرين

كما قامت القوات البحرية الروسية بقطع أوكرانيا عن ممرات التجارة البحرية من خلال السيطرة على ساحلها على البحر الأسود، وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية.

تحاول القوات الروسية تطويق العاصمة الأوكرانية وعزلها، حيث تتحرك القوات الآن نحو المدينة من مواقع متعددة.

ولقي شخصان مصرعهما في غارة جوية روسية، استهدفت عمارة سكنية في جنوب غرب كييف. ولحقت أضرار بالعديد من المباني السكنية الأخرى في منطقة سفياتوشينسكي نتيجة الهجوم، وفقا لخدمات الطوارئ.

ويقول القادة العسكريون الأوكرانيون إنهم يقاتلون لإبقاء المدينة خارج مرمى المدفعية الروسية.

ونفذت القوات الروسية عدة هجمات في شمال غرب المدينة يوم الاثنين حول بوشا وإيربين، لكن محاولات عبور نهر إيربين فشلت، وفقًا لمعهد دراسات الحرب (ISW).

وحاول المهندسون الروس دون جدوى بناء جسر عائم فوق النهر. فجرت القوات الأوكرانية الجسر الرئيسي الذي يربط إيربين وكييف في بداية الحرب، في محاولة لإبطاء التقدم الروسي.

وانتشر الآن رتل مدرع روسي يبلغ طوله 40 ميلاً في المنطقة الواقعة غرب كييف، ونقل الروس المزيد من المدفعية وقاذفات الصواريخ إلى نطاق العاصمة.

وتستعد المدينة لهجوم بري، حيث تقوم القوات الأوكرانية والمتطوعون ببناء دفاعات جديدة وإنشاء حواجز على الطرق الرئيسية لإبطاء أي هجوم روسي.

ولم تكن هناك محاولات للقوات الروسية لشن عمليات في شرق العاصمة، حيث يعتقد الجنرالات الأوكرانيون أن الأنهار والمستنقعات الواسعة تجعل مهمة مهاجمة كييف أكثر صعوبة.

تقدم روسي بطيء في الشمال

وعلى الرغم من تقدم القوات الروسية نحو ضواحي كييف، إلا أن تقدمها في الشمال كان أبطأ مما كان عليه في الجنوب.

وجاء التقدم الرئيسي نحو العاصمة في البداية من بيلاروسيا، أسفل الجانب الغربي من نهر دنيبر عبر تشيرنوبيل.