تُختتم اليوم الجمعة منافسات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال لموسم 2025-2026، بإقامة الجولة الخامسة والأخيرة.

وتُقام مباريات الرجال في الدور النهائي على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر «صالة زويل»، فيما تُلعب مباريات المرتبط تحت 15 عامًا على صالة إيسترن كومباني، بمشاركة فرق الأهلي، الزمالك، بتروجت، سموحة، الطيران، وهليوبوليس.

وتشهد الجولة الخامسة، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حيث تنحصر المنافسة على اللقب بين القطبين.

فيما يلي مواعيد ومواجهات الجولة الخامسة:

الطيران X هليوبوليس

المرتبط - الساعة 1 مساءً

الرجال - الساعة 3 مساءً

سموحة X بتروجت

المرتبط - الساعة 3 مساءً

الرجال - الساعة 5 مساءً

الأهلي X الزمالك

المرتبط - الساعة 5 مساءً

الرجال - الساعة 8 مساءً