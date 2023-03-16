استعان عبد الباقي جمال المدير الفني للفريق بـ 4 لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في مران الفريق الأول الذي أُقيم اليوم ،الخميس، لمواجهة الغيابات التي يعاني منها الغزل قبل مباراة الإسماعيلي في دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمقرر لها يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة عصراً.

وشهد مران الفريق الأول اليوم ، مشاركة 4 من الناشئين ، هم : محمد يسرى مواليد 2001 ويشغل مركز وسط الملعب وعاطف حكيم يشغل مركز المهاجم من مواليد 2005 وعبد الله زيدان يشغل مركز المدافع من مواليد 2001 ومحمد ربيع "ريشا" يشغل مركز الظهير الإيسر من مواليد 2001.

ويأتي قرار تصعيد الناشئين بسبب غياب أكثر من لاعب عن تدريبات الفريق الحالية أبرزهم ، عبدالرحمن عاطف المُنضم للمنتخب الأولمبي استعداداً لمواجهة زامبيا في المرحلة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب والمؤهلة بدورها لأولمبياد 2024 بباريس ، كما يغيب حميد ماو لانضمامه لمنتخب تنزانيا أستعداداً لخوص تصفيات كأس الأمم الافريقية 2024 ، فيما يغيب الأيفواري إبراهيما كونيه للإصابة حيث تقرر سفره إلى بلاده لقضاء أجازة عدة أيام هناك قبل العودة وأسكتمال البرنامج التأهيلى .