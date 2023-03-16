واصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ31 على التوالي، خطوات "العصيان" ضد إجراءات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير.

ووفقا للبرنامج، المقر اليوم الخميس، سيغلق الأسرى الأقسام من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا، إضافة إلى خطوات الإرباك الليلي.

وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير - في بيان مشترك - أنّ خطوات العصيان ستستمر حتّى إعلان الأسرى عن الشّروع بخطوة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان، بعنوان (بركان الحرّيّة أو الشهادة)، وذلك وفقًا للبرنامج النضاليّ الذي أقرّته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وبينت أنّ خطوة الإضراب، التي تعد أقسى خطوة يمكن للأسرى أن يلجؤوا إليها، ستبقى مرهونة بموقف إدارة السّجون، وأيّ تحوّل يمكن أن يحدث حول مطالب الأسرى، والمطلب الأساس ألا وهو تراجع الإدارة عن الإجراءات التّنكيلية التي أعلنت عنها بتوصيات من بن جفير.