 الأردن يدين استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية وآخرها العدوان على جنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن يدين استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية وآخرها العدوان على جنين

عمان - أ ش أ
نشر في: الخميس 16 مارس 2023 - 7:52 م | آخر تحديث: الخميس 16 مارس 2023 - 7:52 م
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداء عليها، والتي كان آخرها العدوان على مدينة جنين اليوم الخميس.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي - في تصريح صحفي اليوم - على ضرورة وقف إسرائيل للإجراءات الأحادية كافة، وحماية المدن الفلسطينية من هذه الاعتداءات المتكررة والمتواصلة.

وأكد المجالي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات، وعلى ضرورة وقف التصعيد والحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري، محذراً من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.

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