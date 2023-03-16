مقدمو البرامج بإذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي: الكنوز الأثرية المصرية مصدر إلهام للبشرية

تتواصل فعاليات الدورة الدولية الثالثة لمقدمي البرامج والتي يقيمها اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي وبالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وقامت نخبة من أشهر مقدمي البرامج بالعالم العربي والإسلامي، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى أهرامات الجيزة؛ حيث أعربوا عن مدى سعادتهم وفخرهم بالحضارة المصرية، وأن مصر مهد التاريخ وحاضره المشرق، وأن الكنوز الأثرية المصرية هي مصدر إلهام للبشرية.

كما أبدوا إعجابهم بروعة الأهرامات والتي هي خير شاهد على تاريخ مصر العريق، فهي من عجائب الدنيا السبع.

وعلى جانب آخر قام مقدمو البرامج، اليوم الأربعاء، أيضًا بزيارة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي؛ حيث أعربوا عن سعادتهم بالزيارة والترحاب وحسن الاستقبال، وما تملكه المدينة من إمكانات تقنية وخبرات بشرية على أعلى مستوى.

تأتي زيارة مقدمي البرامج باتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي للمدينة على هامش مشاركة افتتاح الدورة الدولية لمقدمي البرامج بحضور نخبة من كبار الشخصيات الإعلامية والدينية، وتقام الدورة بأكاديمية الأوقاف بالقاهرة بدء من التاسع من مارس الجاري ولمدة عشرة أيام.

وتضم الدورة أشهر مقدمي البرامج التليفزيونية والإذاعية في العالم العربي الإسلامي، وتقام لأول مرة على أرض مصر، ويحاضر بها مجموعة من أساتذة الإعلام والخبراء في مصر والعالم الإسلامي، وتأتي في إطار الدورات التى يقيمها اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، لدعم أعضاء الاتحاد من «٥٧» دول عربية وإسلامية فى أربع قارات، والذى يعتمد على تدريب الكوادر الإعلامية وتأهيلها بالخطاب الإعلامي الجديد المنير والمستنير.