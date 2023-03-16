الحماية المدنية بالقاهرة تستقبل طلاب جمعية للتعرف على دورها في حماية أرواح المواطنين

استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، عددا من طلبة إحدى الجمعيات؛ للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق، والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

من جانبهم، توجه القائمين على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة، والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.

يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع، ولاسيما في مجال الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلبة المدارس لما لها من دور إيجابي على تنمية الوعي الأمني للنشء وصغار السن.