الصين: حرية التعبير لا يجب أن تكون مبررا لكراهية الإسلام

قال مبعوث صيني إلى الأمم المتحدة، إنه لا ينبغي استخدام حرية التعبير كمبرر لخطاب الكراهية ضد المسلمين.

وصرح داي بينج، نائب مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، الجمعة، بأن الصين تحث كل الدول على تبني نهج عدم التسامح واتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة التمييز والعنف ضد المسلمين ومنع التحريض على الكراهية على أساس الدين أو المعتقد ووضع حد للإفلات من العقاب.

وأضاف في الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا (كراهية الإسلام)، أن الصين تدعو إلى تعزيز الحوار والتبادلات بين الحضارات والأديان المختلفة وترفض التمييز والتحيز ضد حضارات وأديان معينة وتعارض الآراء الأحادية الخاطئة بشأن ما يسمى بصراع الحضارات وتفوق حضارات معينة وتدعم المساواة والتعلم والحوار المتبادل والشمول بين الحضارات.

ودعا الشخصيات السياسة ووسائل الإعلام إلى تحمل مسئولياتها القانونية والاخلاقية والاجتماعية.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، قرارا بعنوان «تدابير مكافحة كراهية الإسلام»، وذلك خلال اجتماع بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام أو «الإسلاموفوبيا».

وصوتت 115 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت. ولم تصوت أي دولة ضد القرار.

ويدعو القرار، من بين أمور أخرى، إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا.