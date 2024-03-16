 الشرطة الإسرائيلية تعتقل 65 عاملا فلسطينيا في يافا - بوابة الشروق
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الشرطة الإسرائيلية تعتقل 65 عاملا فلسطينيا في يافا

رام الله - وفا
نشر في: السبت 16 مارس 2024 - 5:18 م | آخر تحديث: السبت 16 مارس 2024 - 5:18 م

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، إن الشرطة الإسرائيلية تشن حملات شرسة لملاحقة العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ48.

وأضاف سعد، في بيان اليوم السبت، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملا فلسطينيا خلال حملة مداهمات شرسة وسط مدينة يافا، وجرى تحويل 36 منهم للتحقيق.

وحذّر سعد، جمهور العمال، مطالبا إياهم بضرورة أخذ الحيطة والحذر رغم الظروف الاقتصادية السيئة التي يواجهونها بسبب توقفهم عن العمل لأكثر من خمسة أشهر بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية.

وطالب، الاتحادات والنقابات العالمية ومنظمة العمل الدولية، بالضغط على الحكومات من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة للعمال الفلسطينيين في أماكن عملهم داخل أراضي الـ48.

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