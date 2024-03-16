المخرج مجدي أحمد علي: 90% من المحافظات لا توجد بها دور عرض سينمائية واحدة

اعتبر المخرج مجدي أحمد علي، أن السينما المصرية تعيش حالة من المعاناة في الفترة الحالية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن الدولة لا تولي اهتماما لهذه الصناعة بما يناسبها.

وأشار إلى أن الضرائب المفروضة على صناعة السينما كبيرة للغاية وفق رأيه، موضحًا أن مصر بها 400 شاشة عرض السينما فقط، وأن ما يقرب من 90% من محافظات الجمهورية لا توجد بها دور عرض واحدة.

واعتبر أن غياب شاشات السينما في المحافظات يساعد على انتشار الأفكار المتطرفة بين الشباب، لذا يجب على الدولة إعفاء السينما من الضرائب لمدة عشر سنوات على الأقل.

وأوضح أن مصر تحتاج 2000 إلى 3000 شاشة عرض سينما في كل المحافظات، الأمر الذي سيساعد على نشر الوعي وتغير الفكر، مؤكدًا أن الثقافة ليست رفاهية.

ونوه بأن السينما لا تملك أرشيفا حتى الآن، لذا يجب على الدولة تخصيص 20 مكانا لبناء دور عرض سينمائي في كل محافظة، لافتًا إلى أن العالم العربي يشهد تقدما في صناعة السينما.

وطالب بضرورة إنشاء دور عرض ضمن المشروعات التي تنفذ بمبادرة حياة كريمة، مؤكدًا أن مصر تعد أقدم سينما في الوطن العربي، لكنها تعاني حاليًا من مشاكل جمة فيها.