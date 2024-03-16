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شولتس يصل الأردن في مستهل جولة بالشرق الأوسط

د ب أ
نشر في: السبت 16 مارس 2024 - 10:56 م | آخر تحديث: السبت 16 مارس 2024 - 10:56 م

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى مدينة العقبة الأردنية، مساء اليوم السبت، في مستهل جولة بالشرق الأوسط تستغرق يومين وتشمل المملكة وإسرائيل.

ومن المقرر أن يلتقي عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، المستشار الألماني، غدا الأحد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وهذه هي ثاني زيارة يقوم بها شولتس إلى منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن يتوجه المستشار الألماني بعد ذلك إلى إسرائيل لعقد لقاءات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، بالإضافة إلى لقاء مع أقارب أشخاص محتجزين في قطاع غزة.

وأكد المستشار الألماني في وقت سابق من اليوم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد هجوم السابع من أكتوبر"، وطالب في الوقت نفسه بضرورة احترام قواعد القانون الدولي وتجنب سقوط ضحايا مدنيين ووصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقال إنه سيبحث أيضا "كيفية تحقيق تعايش سلمي بين دولة فلسطينية وإسرائيل".

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