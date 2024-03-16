 الأونروا: واحد من كل 3 أطفال دون العامين في غزة يعاني من سوء تغذية حاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأونروا: واحد من كل 3 أطفال دون العامين في غزة يعاني من سوء تغذية حاد

غزة - معا
نشر في: السبت 16 مارس 2024 - 11:46 م | آخر تحديث: السبت 16 مارس 2024 - 11:48 م
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن واحدا من كل ثلاثة أطفال تحت سن العامين في شمال غزة يعاني الآن من سوء تغذية حاد، وإن المجاعة تلوح في الأفق.

وأضافت الأونروا، في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "سوء التغذية لدى الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة".

وأفادت مستشفيات في غزة بأن بعض الأطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف.

ومن المتوقع أن تقدم الهيئة الدولية المعنية بمراقبة انعدام الأمن الغذائي (التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) قريبا تقريرا عن مدى أزمة الجوع في غزة، بعد أن قالت في ديسمبر الماضي إن هناك خطر حدوث مجاعة خلال فترة توقعات تمتد حتى مايو المقبل.

وقالت ورلد سنترال كيتشن إن أول شحنة وصلت إلى غزة من المؤسسة الخيرية، التي قادت توصيل المساعدات من طريق بحري جديد عبر قبرص، وصلت يوم الخميس وتم تفريغها.

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