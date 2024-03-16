بلغت حصيلة بيع وشراء الدولار فى سوق الإنتربنك نحو ٥٫٢٤٠ مليار دولار منذ ٦ مارس إلى نهاية تعاملات الأسبوع الماضى، بحسب تصريحات مصرفيين لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

وسجلت تعاملات يوم الخميس الماضى نحو ٤٢٠ مليون دولار وهى أقل معدل منذ قرار التعويم وسجل أعلى معدل للتداول ١٫٠٨٢ مليار دولار فى اليوم الأول للتعويم.

«الإنتربنك» هو سوق داخلية بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزى وتوفر للقطاع المصرفى القدرة على تداول سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب.

وحسب مصادر مصرفية فإن عودة سوق الإنتربنك للعمل بقوة يعود إلى زيادة معدلات التنازل عن العملات الأجنبية لدى البنوك وانحسار السوق الموازية للعملات الأجنبية.

بلغ متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه 47.87 جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى بحسب الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى.

وشدد المركزى على البنوك بتوجيه حصيلة الإنتربنك فى تمويل عمليات الاستيراد وخاصة الإفراج عن البضائع بالموانئ، حسب تصريحات المصادر، مشيرة إلى أن المركزى بالتزامن مع قرار التعويم خاطب البنوك لتدبير العملة لاستيراد ١٧ سلعة بشرط أن تكون موجودة فى الموانئ المصرية وهى الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والأعلاف والسلع الأغذية (اللحوم، الدواجن، الأسماك، لبن البودرة ولبن الأطفال، الشاى، الفول والقمح والعدس والذرة، السمن والزيت) وتقاوى البذور والأسمدة.

وأعلن رئيس بنك مصر، محمد الإتربى، عن ارتفاع حصيلة التنازل عن الدولار من جانب المواطنين 20 مرة لدى شركة الصرافة التابعة للبنك، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة التنازل عن الدولار أحدث إقبالا كثيفا من المستثمرين الأجانب على بيع الدولار بالبنوك لشراء أذون الخزانة المصرية.

قال وزير المالية محمد معيط: إنه جرى الإفراج الجمركى عن بضائع بقيمة إجمالية 1.7 مليار دولار من مختلف موانئ البلاد خلال الأيام العشرة الأولى من شهر مارس الجارى.