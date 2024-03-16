مبابي يخضع لقرار ريال مدريد بشأن أولمبياد باريس

قرر ريال مدريد عدم السماح للاعبيه بالمشاركة في أوليمبياد باريس 2024 في الصيف.

بالنظر إلى أن بطولة أمم أوروبا 2024 ستقام قبل الألعاب الأوليمبية مباشرةً، يشعر لوس بلانكوس بالقلق من أن تصبح الإصابات والإرهاق مشكلة وسيرفض السماح للاعبين بالمشاركة في البطولة.

ومن المقرر أن يؤثر هذا القرار على العديد من اللاعبين، بما في ذلك لاعب ريال مدريد المرتقب كيليان مبابي. ومن المتوقع أن يغادر النجم الفرنسي باريس سان جيرمان إلى نادي العاصمة الإسبانية هذا الصيف عندما ينتهي عقده.

ومع إقامة الألعاب الأوليمبية في باريس، قيل إن مبابي حريص على المشاركة وتمثيل بلاده في البطولة المرموقة.

ومع تردد الحديث بإن ريال مدريد يرفض السماح للاعبيه من اللعب مع منتخباتهم، ذكرت صحيفة ليكيب أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 25 عامًا مستعد لقبول قرار النادي وعدم المشاركة في الألعاب الأوليمبية.

يتفهم الفائز بكأس العالم 2018 قرار ريال مدريد ولن يطالب النادي بالسماح له باللعب في الألعاب الأوليمبية في وطنه.

ومن جانبه، فإن ريال مدريد على حق في مخاوفه بشأن الوضع بالنسبة لعدد من اللاعبين الذين سيشاركون في بطولة أوروبا أو كوبا أمريكا قبل الأوليمبياد مباشرة.