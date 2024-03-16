الإسكندرية: تنفيذ 133 قرار إزالة ضمن حملات الموجة 22

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أكد المهندس ياسر الفولي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية، في تصريحات صحفية خاصة اليوم السبت، تنفيذ 133 قرارا لإزالة التعديات على أراضي الدولة بأحياء منتزه أول وشرق ومركز ومدينة برج العرب ضمن حملات الموجة 22.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.

وشدد على المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات، وأن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه ولإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.