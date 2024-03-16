قالت مفوضية الانتخابات في الهند، اليوم السبت، إن الانتخابات البرلمانية في البلاد ستبدأ في 19 أبريل حيث تضم قوائم الناخبين حوالى 970 مليون شخص يقومون باختيار البرلمان الجديد على عدة مراحل. ومن المتوقع صدور النتائج في 4 يونيو.

ويطلب من الناخبين تحديد من سيشغل 543 مقعدا في مجلس النواب.

ومن المرجح للغاية أن يفوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي من حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم بولاية ثالثة مدتها خمس سنوات. وتعتبر المعارضة في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ضعيفة.

ويشغل مودي منصب رئيس الوزراء منذ عام 2014. وتحت قيادته، أصبحت أكبر ديمقراطية في العالم التي يبلغ عدد سكانها 4ر1 مليار نسمة دولة للأغلبية الهندوسية وحدها.

وانطلقت حملة إعادة انتخاب مودي بشكل غير رسمي في يناير بافتتاح معبد هندوسي جديد في الموقع الذي دمر فيه الهندوس المتطرفون مسجدا تاريخيا قبل عقود في بلدة أيوديا بشمال الهند.