مقتل قيادات وعناصر من حركة الشباب في عملية عسكرية وسط الصومال

أعلن الجيش الوطني الصومالي، نجاحه في تصفية قيادات بارزة وعناصر من "مليشيات الخوارج" في عملية عسكرية بوسط البلاد .

ووفق وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم السبت، "جرت العملية العسكرية بالتعاون مع المقاومة الشعبية في منطقة تابعة لمدينة حررطيري والتي أسفرت عن مقتل نائب مسئول الجبهات في محافظتي مدج وجلجدود، وقيادي أجني، بالإضافة خمسة من عناصر المليشيات" .

وأشارت إلى أن "تنفيذ العملية العسكرية جاء بناءً على معلومات استخباراتية أثناء مرور المليشيات في طريق منطقة دوماي ،حيث نجح الجيش في الاستلاء على المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم" .

وطبقا للوكالة ، "يدعى القيادي البارز ، الذي قتل في العملية العسكرية، محمد إسحاق أو-راجي وكان يشغل منصب نائب مسئول الجبهات لدى مليشيات الخوارج في محافظتي مدج وجلجدود".

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن حركة الشباب هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم لتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم .