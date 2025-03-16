النقل: فتح أحد المحاور المتقاطعة مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع أمام حركة السيارت خلال العيد

- وزير النقل يتناول وجبة الإفطار مع العاملين بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، مواقع العمل في مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/مطروح)، والذي يبلغ طوله 660 كيلو متر، ويدخل ضمن الممر اللوجستي (السخنة/ الدخيلة) حتى مطروح، وذلك لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ المشروع من حيث تقدم التشطيبات النهائية للمحطات والانتهاء من عدد كبير من الأعمال الصناعية (كباري -أنفاق...) أو أعمال تركيب القضبان على السكة وتركيب أعمدة الكاتنيرى.

بدأت الجولة، بحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، بتفقد الوزير للأعمال النهائية لمشروع تعديل ورفع مناسيب وتوسعة كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائى السريع، والذي يبلغ طوله 1200 متر بالمطالع والمنازل بواقع ٥ حارات مرورية، حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من كل الأعمال وفتح الكوبري أمام حركة السيارت خلال عيد الفطر المبارك لخدمة أهالي الإسكندرية، وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة من وإلى الإسكندرية وتحقيق السيولة المرورية في هذه المنطقة.

ثم توجه الوزير لتفقد محطة برج العرب، وهي أول محطة بعد التفريعة للقطار السريع إلى الجهة الغربية وتخدم هذه المحطة بموقعها الحالي مدينة برج العرب القديمة والمدينة الجديدة ومطار برج العرب وأيضا المنطقة الصناعية والقريبة من الطريق الساحلي الدولي وهي محطة للقطار السريع ومن كبرى المحطات على الخط حيث إنها تتكون من 6 سكك.

وتابع وزير النقل تقدم أعمال تنفيذ المحطة، واطلع على مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لها حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكل المساحات بالمحطة.

واطلع الوزير على التقدم في معدلات تنفيذ الأعمال الصناعية من كباري وأنفاق وبرابخ وأخوار وما تم الانتهاء منه من هذه الأعمال والمخطط الزمني الخاص بالأعمال الجاري تنفيذها.

كما تم الاطلاع على قطاعات المسار التي تم وجاري تسليمها لتحالف (سيمنز / أوراسكوم / المقاولون العرب)، لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، وكذلك معدل توريد القطارات.

وأكد الوزير وصول القطار الديزيرو الأول الذي تم تصنيعه في مصانع سيمنز الألمانية وتم توريده لمصر منذ عدة أشهر، كما تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع خمس قطارات سريع (فيلارو) من إجمالي 15 قطار سريع مخصصة للخط، وكذلك الانتهاء من تصنيع ثمانية قطارات إقليمية (ديزيرو) من إجمالي 34 قطار إقليمي مخصصة للخط، بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع 5 جرارات كهربائي للبضائع من إجمالي 14 جرار بضائع.

ثم تفقد وزير النقل مشروع إنشاء محور تقاطع طريق حسن عالم بمدينة برج العرب مع مسار القطار الكهربائي السريع والذي يبلغ طوله 1100 متر بواقع 7 حارات مرورية بكل اتجاه والذي تم الانتهاء من كافة أعمال تنفيذه، حيث وجه الوزير بفتحه أمام حركة السيارت نظرا لأهميته في المساهمة في حل وتحرير تقاطعات الطرق مع مسار القطار الكهربائي السريع، وتسهيل حركة المرور من برج العرب إلى الساحل والعلمين والعكس، بما يخدم المناطق الصناعية ببرج العرب وحركة البضائع وزيادة معدلات الأمن والسلامة على الطرق لعبوره أعلى خط السكة الحديد وأعلى القطار الكهربائي السريع.

ثم التقى الوزير، بحضور محافظ الإسكندرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة بعدد كبير من العاملين بمشروع الخط الأول من القطار السريع وتناول وجبة الإفطار معهم، حيث نقل لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتهنئة بشهر رمضان الكريم وثقته الكبيرة فيهم لإنجاز هذا المشروع العملاق الذي يشكل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر، وخاصة مع تنفيذ الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل خطة شاملة التوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة تواكب الطفرة التكنولوجية التي يشهدها قطاع النقل عالميا.

وأضاف الوزير أن تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع سيحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط برياً لتكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان، منوها إلى أن المشروع سيخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وكذلك خدمة المناطق السياحية، وخدمة المناطق الزراعية الجديدة، وكذلك المساهمة في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

جدير بالذكر أن الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة – العلمين – مطروح) يبلغ طوله 660 كيلو متر، ويشتمل على 21 محطة (13 محطة قطار سريع، و 8 محطات إقليمية) بالإضافة إلى مركزاً للتحكم والسيطرة.

ويعتبر الخط أحد ثلاث خطوط جاري تنفيذها بإجمالي أطوال 2000 كيلو متر بواسطة تحالف ( سيمنز الألمانية – أوراسكوم - المقاولون العرب)، حيث يبلغ إجمالي عدد محطات الخطوط الثلاثة 60 محطة بإجمالي عدد ورش رئيسية 2 ورشة و6 ورش عمرة خفيفة، كما يبلغ عدد القطارات السريعة بالخطوط الثلاثة 41 قطار، وعدد القطارات الإقليمية 94 قطار، كما يبلغ عدد جرارات البضائع التي ستعمل بالخطوط الثلاثة 41 جرار.