كشفت دراسة حديثة أن تناول علبة واحدة فقط من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر يوميًا قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الفم 5 أضعاف.

ووجد علماء أمريكيون، بعد فحص بيانات أكثر من 160 ألف امرأة، أن من يستهلكن المشروبات "المحلاة بالسكر" بكثرة أكثر عرضة للإصابة بالمرض من من يشربن أقل من علبة واحدة شهريًا.

وقالوا، إن هذه النتيجة قد تُفسر جزئيًا الارتفاع غير المبرر في حالات سرطان الفم، وخاصة بين النساء، المسجلة في السنوات الأخيرة.

وأكد مؤلفو التقرير أيضًا أن النتائج يجب أن تُشكّل حافزًا إضافيًا لصانعي السياسات للحد من تناول السكر في الأنظمة الغذائية الحديثة.

لم يُذكر في التحليل العلامات التجارية الدقيقة للمشروبات الغازية، وكذلك عصير الليمون والشاي المثلج، التي تناولتها النساء خلال فترة الدراسة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، لم يتمكن العلماء من قياس محتوى السكر في المشروبات التي تناولتها النساء مباشرةً، بل اعتمدوا عليهن في الإبلاغ عن عدد المشروبات التي تناولنها شهريًا في استطلاعات أُجريت كل 4 سنوات.

وكشف التحليل أن النساء اللواتي أبلغن عن تناول مشروب سكري واحد أو أكثر يوميًا كنّ أكثر عرضة للإصابة بسرطان الفم 5 مرات، مقارنةً بمن تناولن أقل من مشروب واحد شهريًا.

واستمر هذا الخطر المتزايد حتى لدى النساء غير المدخنات أو اللواتي لا يشربن الكحول بانتظام، وكلاهما معروف بزيادة احتمالية الإصابة بسرطان الفم.

في المجمل، أفادت حوالي 20.000 امرأة في الدراسة بأنهن يشربن أكثر من مشروب سكري واحد يوميًا.

لم يؤخذ في الاعتبار تناول المشروبات الغازية، التي تحتوي على بدائل للسكر مثل المُحليات الصناعية، في التحليل.

كما حرص الباحثون على تسليط الضوء على أن احتمالية الإصابة بسرطان الفم لدى أي شخص منخفضة في المقام الأول، وقدّروا أن زيادة خطر الإصابة بسرطان الفم بسبب المشروبات السكرية ستؤدي إلى 3 حالات إضافية من المرض لكل 100 ألف شخص.

وقال العلماء، الذين نشروا نتائجهم في مجلة JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery، إن كيفية تأثير المشروبات على الإصابة بسرطان الفم لا تزال غير واضحة، وهي مسألة تحتاج إلى مزيد من البحث.

ومع ذلك، اقترح الباحثون عوامل مثل شراب الذرة عالي الفركتوز، وهو نوع من السكر يُضاف عادةً إلى هذه المشروبات في الولايات المتحدة، ولكنه ليس شائعًا في المملكة المتحدة، وله صلة بأمراض اللثة، قد يكون أحد التفسيرات المحتملة.

وأضافوا أن الشراب، إلى جانب محتواه من السكريات الأخرى، قد يُعطل أيضًا تجمع البكتيريا في الفم، مما قد يُسبب التهابًا وتغيرات في الخلايا قد تُصبح سرطانية.



وأوضح الباحثون أنه على مدى العقود القليلة الماضية، سُجِّل ارتفاع عالمي غير مُفسَّر في حالات سرطان الفم بين غير المدخنين، الذين يُعتبرون تقليديًا فئة أقل عُرضة للإصابة بهذا المرض.

في حين طُرحت بعض النظريات التي تُرجّح أن يكون السبب فيروسًا يُسمى فيروس الورم الحليمي البشري ينتشر عن طريق الجنس الفموي، صرّح الباحثون بأن السبب الدقيق، في كثير من الحالات، لا يزال مجهولًا.

وأكّد العلماء أنهم يخططون الآن لإجراء دراسة مماثلة على مجموعة أكبر من الأشخاص للتحقق من صحة نتائجهم.

وأضافوا أن أحد القيود الواضحة هو أن الدراسة اقتصرت على النساء فقط، مما يعني أن النتائج قد لا تنطبق على الرجال.

وقد تكون قرح الفم -وهي مناطق متشققة في بطانة الفم- التي لا تلتئم في غضون 3 أسابيع علامة على الإصابة بسرطان الفم، كما تُعدّ التورمات، والتكتلات، والبقع الحمراء أو البيضاء، بالإضافة إلى الأسنان المتخلخلة، والتهاب الحلق، وصعوبة البلع، من العلامات الدالة على الإصابة بالسرطان.

ويتم تشخيص حوالي 12 ألف إصابة بسرطان الفم والحلق في المملكة المتحدة سنويًا.

وتقدر مؤسسة أبحاث السرطان الخيرية في المملكة المتحدة أن 70% من حالات سرطان الفم والحلق ناجمة عن فيروس الورم الحليمي البشري.

وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة صحة الفم أن ما يُقدر بـ3637 شخصًا في المملكة المتحدة فقدوا حياتهم بسبب سرطان الفم في عام 2023، بزيادة قدرها 61% مقارنة بالعقد السابق.

وتُعدّ فحوصات الأسنان إحدى الطرق الرئيسية لاكتشاف حالات سرطان الفم المبكرة، ولكنها قد تؤدي إلى اكتشاف الحالات في مراحل متأخرة يصعب علاجها.

وتنص إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية على ضرورة الحد من تناول السكريات الحرة إلى 30 جرامًا فقط يوميًا.

وتحذر هيئة الخدمات الصحية من أن الإفراط في تناول السكر قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، وترتبط السمنة نفسها بزيادة احتمال الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بالإضافة إلى مشاكل صحية خطيرة أخرى مثل أمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني.