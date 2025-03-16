أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، انضمام 3 طائرات أمريكية من طراز "إف-35 آي" جديدة إلى سلاحه الجوي، وسط تنصل تل أبيب من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتهديدها باستئناف الإبادة بالقطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "3 طائرات جديدة من "إف-35 آي"، من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، حطت يوم الخميس الماضي، في قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوب إسرائيل، حيث ستنضم إلى صفوف سلاح الجو والسرب 116، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف أدرعي: "منذ اندلاع الحرب (على قطاع غزة)، نفذت منظومة إف-35 آي أكثر من 15 ألف ساعة طيران عملياتية، وشاركت في آلاف الطلعات الجوية في جميع الجبهات"، على حد تعبيره.

وأوضح أن الطائرات "صُممت في الأصل بقدرة على حمل الذخائر داخل بطن الطائرة، إلا أنه خلال الحرب، تم تطوير قدرة جديدة بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن وبرنامج إف-35 في البنتاجون، لحمل ذخائر خارجية من نوع جي دام على أجنحة الطائرة".

ويأتي ذلك فيما انتهت قبل أسبوعين المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.

في المقابل، تؤكد حركة حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.