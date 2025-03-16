تحدث المغربي أشرف بن شرقي عن كواليس انتقاله للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الماضية بيناير، بعدما كان مرشحا للعودة إلى فريقه الأسبق الزمالك في بداية الموسم.

وقال بن شرقي عبر برنامج "رامز إيلون مصر": "تنازلت عن مبلغ مالي كبير للانتقال للأهلي، أكثر من 700 الف دولار".

وأضاف: "الأهلي نادي كبير وانضمامه له ليس بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، لأنه يشارك كل عام في المونديال".

وكشف بن شرقي عن حقيقة وجود اتصالات من أحد لاعبي الزمالك لإقناعه بالانتقال للقلعة البيضاء حيث قال: "نعم دونجا تحدث إليّ قبل عام وطلب مني الانضمام للزمالك.. تجمعني به علاقة جيدة".

وعن اللاعب المغربي الدولي الذي يتمنى بن شرقي انضمامه إلى النادي الأهلي قال اللاعب إنه يتمنى انضمام أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى القلعة الحمراء.