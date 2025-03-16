مقتل 35 شخصا على الأقل في أعاصير وحرائق غابات وعواصف ترابية تجتاح أنحاء الولايات المتحدة

تفقد السكان المتضررون من الطقس العنيف غير المعتاد في أجزاء من الولايات المتحدة، اليوم الأحد، الأضرار الناجمة عن الأعاصير المدمرة والرياح العاتية والعواصف الترابية الحاجبة للرؤية التي دمرت منازل ومنشآت أخرى، وأسفرت عن مقتل 35 شخصا على الأقل.

وقال خبير الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، كودي سنيل، إن التحذيرات من الأعاصير لا تزال سارية صباح اليوم الأحد في أجزاء من ولايتي كارولينا وشرق جورجيا وشمالي فلوريدا.

وذكر سنيل أن التهديد الرئيسي سيكون الرياح المدمرة، لكن هناك احتمالا لحدوث المزيد من الأعاصير.

وأضاف سنيل: "مع مرور اليوم، لا يزال هناك احتمال لطقس قاس يمتد، على سبيل المثال، من المناطق العليا لوادي أوهايو وغربي بنسلفانيا وصولا إلى باقي مناطق الأطلسي الأوسط وجنوب شرق البلاد، حيث لا تزال هذه الموجة الباردة تتحرك عبر البلاد، ولن تغادر الساحل الشرقي قبل وقت متأخر من الليلة."