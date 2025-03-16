 وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت 31 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت 31 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل


نشر في: الأحد 16 مارس 2025 - 9:37 ص | آخر تحديث: الأحد 16 مارس 2025 - 9:37 ص

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، اعترضت ودمرت 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية، من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أنه "تم تدمير 16 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و9 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و5 فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك ".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

 

 


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