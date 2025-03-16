 التنظيم والإدارة يُعلن عن مسابقة لشغل عدد (6) وظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التنظيم والإدارة يُعلن عن مسابقة لشغل عدد (6) وظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

شريف حربي
نشر في: الأحد 16 مارس 2025 - 1:08 م | آخر تحديث: الأحد 16 مارس 2025 - 1:08 م

يُعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل إلى تعيين عدد (6) في وظيفة (أخصائي حاسبات آلية) بالمستوى الوظيفي الثالث، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح الجهاز أنه من المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 2 حتى 15 أبريل 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط الواجب توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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