التنمية المحلية: اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تحسين الخدمة المقدمة في المركز التكنولوجي بالخانكة

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم تكليف فريق من الوزارة بزيارة المركز التكنولوجي لمركز الخانكة؛ لرصد كل المشكلات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة وسريعة خاصة ما يتعلق بخدمات التصالح على مخالفات البناء، واستخراج تراخيص البناء والخدمات المحلية المختلفة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، في بيان لها اليوم الأحد، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لضمان تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، شملت إنشاء عدد 5 شبابيك جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين وإنهاء إجراءاتها في أسرع وقت وبسهولة ويسر، فضلاً عن توفير التجهيزات اللوجستية اللازمة، ومنها أجهزة كمبيوتر، طابعات، ماسحات ضوئية، وفلاشات، لدعم سير العمل داخل المركز.

كما جرى دعم المركز بفريق فني متخصص من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سيتواجد لمدة 10 أيام لحل أي مشكلات تقنية، وتوفير مدخلي بيانات إضافيين لدعم المركز لمدة شهر كامل، لتسريع عمليات إدخال البيانات وإنجاز الخدمات في وقت قياسي.

يذكر أن توجيهات وزيرة التنمية المحلية جاءت بعد جولتها المفاجئة على المركز التكنولوجي لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، يوم الإثنين الماضي، إذ رصدت عددًا من المشكلات والملاحظات التي تواجه المواطنين المترددين على المركز والقضاء على الازدحام.