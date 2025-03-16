ارتفاع ضحايا انفجار اللاذقية إلى 16 قتيلا و18 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار في مدينة اللاذقية شمال غربي سوريا إلى 16 قتيلا و18 جريحا، فيما لا تزال حصيلة الضحايا غير نهائية - حسب وكالة الأنباء السورية سانا.

وقال الدفاع المدني السوري، إن حصيلة الضحايا غير نهائية ومرشحة للارتفاع "مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ واستخراج العالقين تحت الأنقاض من المبنى السكني المدمر".



وكان الدفاع المدني السوري أشار مساء السبت، على حسابه بمنصة إكس إلى "انتشال جثماني طفلة ورجل من تحت أنقاض المبنى السكني المهدم في حي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية، جراء انفجار في محل للخردوات تحت المبنى".

وقالت وكالة "سانا" إن "سبب الانفجار محاولة أحد الأشخاص تفكيك مخلفات حرب داخل محل خردة في المبنى".