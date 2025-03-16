 ارتفاع ضحايا انفجار اللاذقية إلى 16 قتيلا و18 جريحا - بوابة الشروق
الأحد 16 مارس 2025 10:34 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع ضحايا انفجار اللاذقية إلى 16 قتيلا و18 جريحا

وكالات
نشر في: الأحد 16 مارس 2025 - 10:08 ص | آخر تحديث: الأحد 16 مارس 2025 - 10:08 ص

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار في مدينة اللاذقية شمال غربي سوريا إلى 16 قتيلا و18 جريحا، فيما لا تزال حصيلة الضحايا غير نهائية - حسب وكالة الأنباء السورية سانا.

وقال الدفاع المدني السوري، إن حصيلة الضحايا غير نهائية ومرشحة للارتفاع "مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ واستخراج العالقين تحت الأنقاض من المبنى السكني المدمر".

وكان الدفاع المدني السوري أشار مساء السبت، على حسابه بمنصة إكس إلى "انتشال جثماني طفلة ورجل من تحت أنقاض المبنى السكني المهدم في حي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية، جراء انفجار في محل للخردوات تحت المبنى".

وقالت وكالة "سانا" إن "سبب الانفجار محاولة أحد الأشخاص تفكيك مخلفات حرب داخل محل خردة في المبنى".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك