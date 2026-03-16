وزيرة التضامن تشهد حفل الإفطار السنوي لأسرة الهلال الأحمر المصري «لمة العيلة»

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري حفل الإفطار السنوي لأسرة الهلال الأحمر المصري الذي أقيم تحت شعار "لمة العيلة"، وذلك بالمركز العام للهلال الأحمر المصري.

وأقيم حفل الإفطار وسط أجواء رمضانية مميزة بحضور كوادر الهلال الأحمر المصري ومتطوعيه على مستوى الجمهورية.

وحرصت وزيرة التضامن على تهنئة أسرة الهلال الأحمر المصري بشهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن مصر بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل جهودها لدعم الشعب الفلسطيني عبر استجابة إنسانية شاملة يجسدها الهلال الأحمر المصري بصفته الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات إلى قطاع غزة وتضع كرامة الإنسان وحقه في الحياة على رأس الأولويات.

وأوضحت وزيرة التضامن أن الهلال الأحمر المصري أدى دورًا تاريخيًا في إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وأدار أكبر جسر إغاثي للقطاع تدفق من خلاله آلاف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، كما أطلق الهلال الأحمر المصري قوافل مساعدات تحت شعار "زاد العزة .. من مصر إلى غزة" حاملة آلالاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأشادت وزيرة التضامن بجهود متطوعي الهلال الأحمر المصري والذين نفذوا نموذج المطبخ الإنساني للهلال الأحمر المصري في العريش الذي يعد الأول من نوعه في العالم الذي يقوم بتجهيز وجبات ساخنة عابرة للحدود يوميًا لأهالي القطاع.

ومن جانبها وجهت الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال لأحمر المصري الشكر لوزيرة التضامن لحرصها على المشاركة في حفل الإفطار السنوي لأسرة الهلال الأحمر المصري كأول وزيرة للتضامن الاجتماعي تشارك في الحفل السنوي للهلال الأحمر المصري.

وأكدت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري أن الهلال الأحمر المصري نفذ حملة «هلال الخير»، في إطار رسالته الإنسانية لتعزيز قيم التكافل والتراحم خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من المبادرات الغذائية والإغاثية التي استهدفت إطعام ستة ملايين ونصف المليون مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية داخل مصر والأشقاء في قطاع غزة.