حسام موافي يحذر: الأرق كارثة على الجسم وقد يكون مؤشرا لجلطات دماغية أو فشل كبدي

ردّ الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على تساؤل حول هل الأرق المستمر واضطراب النوم عرض أم مرض، قائلًا: "الاثنين هو عرض لأمراض كثيرة جدًا ومرض في حد ذاته".

وقال خلال تصريحات على برنامج "رب زدني علما"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الأرق كارثة على الجسم البشري، موضحًا أن في الدماغ مراكز مسئول عن مختلف الوظائف والأعضاء، معلقًا: "سبحان الله مراكز المخ، مركز يحرك يدي ومركز يخلي قلبي منتظم 60 لـ90 دقة في الدقيقة".

وأكد أن النوم من الأسرار الإلهية في الجسم البشري، مشيرًا إلى أن العلماء والأطباء لم يكتشفوا بعد طبيعة مركز الدماغ المسبب للنعاس، مضيفًا: "هل تعلموا إحنا سنة 2026 النوم مش معروف هل له مركز إذا اشتغل تنام ولا هو شغال لو بطل تنام".

ونصح المصابين باضطرابات النوم للتوجه لأطباء الأمراض النفسية والعصبية للاستشارة.

وأشار إلى تعدد أسباب الإصابة باضطرابات النوم، والتي تبدأ بجلطات الدماغ وصولًا إلى الأمراض النفسية، مضيفًا: "أسباب اضطرابات النوم كثير جدًا تبدأ بجلطة في المخ تعمل مشكلة في النوم إلى واحد أمراض نفسية المسافة واسعة أوي".

وأوضح أن المصابين بأمراض الكبد أكثر عُرضة للإصابة باضطرابات النوم، خصوصًا المصابين بالفشل الكبدي بسبب مادة الأمونيا، قائلًا: "أكثر الأعضاء في الجسم اللي تعمل اضطراب في النوم هي الكبد".

وأكمل أن أمراض الغدة الدرقية تؤثر على النوم، موضحًا أن نشاطها الزائد يمنع من النوم، في حين يؤدي كسلها إلى ارتفاع ساعات النوم، وزيادة الوزن.

وأضاف أن أسلوب تناول الطعام وموعده من المؤثرات أيضًا في النوم، لافتًا إلى أن الحالة النفسية أكثر العوامل المؤثرة على اضطرابات النوم، قائلًا: "أكثر ناس بحولهم لأمراض نفسية اللي عنده مشكلة في النوم خاصة بعد استبعاد الأمراض العضوية".

وشدد على أن اضطرابات النوم تحتاج تخصصات دقيقة جدًا، كأطباء الأمراض العصبية والنفسية، قائلًا: "في ناس يستهينون به جدًا".

وجدد النصح للمصابين بهذه الاضطرابات بالمبادرة بالتوجه للأطباء، مؤكدًا: "الأرق مرض خطير ومنمتش كفاية دي هناخد منوم من نفسنا ممنوع".

وحذّر المصابين بالأرق من التوجه للأقراص المنومة لخطر الإصابة بغيبوبة كبدية إذا كان الأرق عرضًا لأمراض الكبد، قائلًا: "العلاج علاج السبب نحن لا نُعالج أعراض نحن نعالج مرض".