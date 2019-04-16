علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس، قائلًا: «على الرغم من أننا لم ننتصر في هذه المعركة بعد، لكن تم تفادي الأسوأ بفضل شجاعة رجال الإطفاء».

وأضاف «ماكرون»، خلال تصريحات إعلامية أذاعتها فضائية «فرانس 24»، مساء الاثنين: «نرسل رسالة تضامن مع الكاثوليك في فرنسا، ونحن نعي ما يحسون به، ونتضامن كذلك مع كل سكان باريس».

واندلع اليوم الاثنين، حريق هائل في كاتدرائية «نوتردام» التاريخية، التي تقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وتعد من أبرز معالمها السياحية، وتستقبل نحو 13 مليون زائر سنويا.

وأكدت الشرطة الفرنسية، أنه لا وفيات حتى الآن جراء الحريق الذي امتد إلى سقف الكاتدرائية وأدى إلى انهيار البرج التاريخي بالكامل.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن أسفه لهذا الحادث، قائلا: «أنا حزين هذه الليلة لرؤية هذا الجزء منا يحترق».