 سد النهضة.. السودان: إثيوبيا تتبع نهجا عقيما في المفاوضات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سد النهضة.. السودان: إثيوبيا تتبع نهجا عقيما في المفاوضات

سد النهضة
سد النهضة

نشر في: الجمعة 16 أبريل 2021 - 9:00 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أبريل 2021 - 9:00 م
قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن "إثيوبيا تنتهج نهجا عقيما يعرقل مفاوضات سد النهضة وتستهتر بعلاقاتها الاستراتيجية مع السودان ودول الجوار".

وأضافت “المهدي”، خلال حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية"، "إثيوبيا تقوم بإرسال رسائل غير صحيحة في ملف سد النهضة وقد صدرت تصريحات مؤسفة من وزير الري الإثيوبي".

وأكدت “المهدي” أن هناك مرجعيات محددة في مفاوضات سد النهضة وأن السودان ظل طيلة مفاوضات سد النهضة داعمًا لبناء السد بشرط وجود توافق بين جميع الأطراف.

وأوضحت أن إثيوبيا لم ترد على دعوة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك للحوار المباشر.

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