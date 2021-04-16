رئيس الحكومة الليبية: نرغب في بناء جسور جديدة مع روسيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، أن بلاده تتوقع فتح صفحة جديدة في العلاقات مع روسيا، مشددا على الرغبة في بناء جسور جديدة بين البلدين.

وذكرت بوابة الوسط الليبية، أن ذلك جاء خلال لقاء الدبيبة في موسكو، مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

وقال الدبيبة: "نعلم أن روسيا دعمت تاريخيًا الشعب الليبي، ولدينا علاقات ودية وثيقة للغاية واحترام متبادل"، مؤكدًا الرغبة في إعطاء دفعة جديدة لتعاوننا، لبناء جسور جديدة بين بلدينا.

وتوقع الدبيبة خلق مناخ اقتصادي جديد في ليبيا، تكون روسيا حاضرة فيه كشريك يقدم الدعم الاقتصادي، متابعا: "نريد دعم الحياة في ليبيا، لذلك نحن بحاجة إلى دعمكم".

وأعرب عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعمه للشعب الليبي؛ خصوصا خلال المراحل الأولى والأصعب من الصراع المسلح في البلاد.