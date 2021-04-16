قطار أبو قير يصدم سيارة ملاكي بمزلقان سيدي بشر دون خسائر بشرية

اصطدم قطار أبو قير، بسيارة ملاكي، اليوم الجمعة، لدى عبورها مزلقان القطار في منطقة سيدي بشر، شرقي الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، أو حدوث تأثير بحركة سير القطارات الداخلية.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد وقوع حادث تصادم بين قطار ركاب الضواحي وسيارة ملاكي.



ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبانتقال الأجهزة الأمنية، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تبين من الفحص الأولي أن قائد السيارة أصرَ على عبور المزلقان في توقيت خاطئ، مما أدى لاصطدامها بالقطار، وحدث بها بعض التلفيات.



تم التحفظ على السيارة، وإعادة تسيير حركة القطارات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.