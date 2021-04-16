 الدبيبة: ليبيا تعول على شراكة اقتصادية ودعم من روسيا - بوابة الشروق
الجمعة 16 أبريل 2021 12:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟
النتـائـج تصويت

الدبيبة: ليبيا تعول على شراكة اقتصادية ودعم من روسيا

عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة
أ.ش.أ
نشر في: الجمعة 16 أبريل 2021 - 11:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أبريل 2021 - 11:51 ص

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال لقائه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في موسكو، أن بلاده تتوقع فتح صفحة جديدة في العلاقات مع روسيا وتعول على دعمها.

وقال دبيبة في تصريح اليوم الجمعة: "نحن نعلم أن روسيا الاتحادية دعمت تاريخيا الشعب الليبي، وتربطنا علاقات ودية وثيقة للغاية والاحترام المتبادل"، مضيفا " نحن نريد إعطاء دفعة جديدة لتعاوننا وبناء جسور جديدة بين بلدينا".
وتابع الدبيبة:" أنه يتوقع في ليبيا خلق مناخ اقتصادي جديد تكون فيه روسيا حاضرة كشريك داعما لليبيا اقتصادياً". ويزور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة على رأس وفد رفيع المستوى العاصمة الروسية موسكو حاليا .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك