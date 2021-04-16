الدبيبة: ليبيا تعول على شراكة اقتصادية ودعم من روسيا

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال لقائه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في موسكو، أن بلاده تتوقع فتح صفحة جديدة في العلاقات مع روسيا وتعول على دعمها.

وقال دبيبة في تصريح اليوم الجمعة: "نحن نعلم أن روسيا الاتحادية دعمت تاريخيا الشعب الليبي، وتربطنا علاقات ودية وثيقة للغاية والاحترام المتبادل"، مضيفا " نحن نريد إعطاء دفعة جديدة لتعاوننا وبناء جسور جديدة بين بلدينا".

وتابع الدبيبة:" أنه يتوقع في ليبيا خلق مناخ اقتصادي جديد تكون فيه روسيا حاضرة كشريك داعما لليبيا اقتصادياً". ويزور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة على رأس وفد رفيع المستوى العاصمة الروسية موسكو حاليا .