المنفي يؤكد استمرار المجلس الرئاسي الليبي في العمل على توحيد مؤسسات الدولة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي استمرار المجلس في العمل على توحيد مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق الاستقرار الدائم على كامل التراب الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي في مكتبه بطبرق اليوم السبت، مع وفد من قبيلة القطعان، بحسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بالدور الذي تلعبه قبيلة القطعان في المنطقة الشرقية لتحقيق السلم الاجتماعي.

وأكد وفد قبيلة القطعان دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المنفي ويهدف لاستقرار ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان لتنعم بالتنمية والازدهار.

وتم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في البلاد على مختلف الأصعدة، والتشديد على ضرورة إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يرضى بنتائجها الجميع لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.