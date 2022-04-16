صحة الشرقية: فحص وعلاج 1809 مرضى بالمجان ضمن حياة كريمة بأبو كبير

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إنه في إطار تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصةً بالأماكن النائية، تم تنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة في قرية الرياض التابعة لمركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

واستمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية قد تمت وسط إجراءات وقائية وتدابير احترازية، واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية: الباطنة – الجراحة العامة – القلب – العظام – الأطفال – النساء والتوليد – الأسنان – الأمراض الجلدية والتناسلية – تنظيم أسرة – أنف وأذن، فيما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن القافلة انتهت من توقيع الكشف الطبي المجاني على 1809 مرضى من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 13 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

فيما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من خطورة انتشار الأمراض الفيروسية، وتم كذلك عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.