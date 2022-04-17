أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوميين الأوكرانيين يحتجزون أكثر من 6 آلاف مواطن أجنبي كرهائن ودروع بشرية.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بالوزارة، ميخائيل ميزينتسيف: "القوميون الأوكرانيون يواصلون احتجاز 6198 مواطنًا أجنبيًا من 9 دول كرهائن ودروع بشرية"، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكشف ميزينتسيف عن إجلاء ما مجموعه 139678 شخصًا من ماريوبول، بينهم 945 شخصا خلال اليوم الماضي، عبر ممر إنساني باتجاه الشرق دون مشاركة الجانب الأوكراني.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن طاقم الطراد الروسي "موسكفا" الذي غرق قبل يومين في البحر الأسود، سيستأنف الخدمة ضمن صفوف البحرية الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك: "القائد العام للقوات البحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيمفينوف، وقيادة أسطول البحر الأسود التقوا مع طاقم الطراد الصاروخي موسكفا في سيفاستوبول".

وأضاف البيان أن "الأدميرال نيكولاي إيمفينوف أبلغ طاقم الطراد بأن الضباط ورجال البحرية والبحارة سيواصلون الخدمة ضمن صفوف البحرية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في 14 أبريل الجاري، غرق الطراد الصاروخي الروسي "موسكفا" في البحر الأسود بسبب الطقس العاصف والأضرار التي لحقت به نتيجة حريق اندلع على متنه.

وبحسب الدفاع الروسية، أن الطراد موسكفا فقد توازنه أثناء سحبه إلى ميناء الوصول نتيجة الأضرار التي لحقت به بسبب حريق اشتعل على متنه وأدى إلى انفجار ذخائر، وغرق الطراد في البحر وسط أجواء عاصفة.