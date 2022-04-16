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دعت الولايات المتحدة الأمريكية، أطراف النزاع في اليمن إلى "تأمين وقف شامل للقتال واختيار الحوار بدلًا من الدمار.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إنّ المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج اختتم زيارة إلى المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر دامت ثلاثة أسابيع.

وأضاف البيان: «شهدنا الجهود الدبلوماسية الأمريكية تسفر في خلالها عن نتائج ملموسة تحسن حياة اليمنيين وتعزز السلام».

وتابع: «لقد دعمت الولايات المتحدة جهود الأمم المتحدة لتأمين هدنة لمدة شهرين بدأت في 2 أبريل وتوفر إغاثة فورية لليمنيين من خلال تسهيل حركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك الوقود».

ووفق البيان، حثّ ليندركينج في لقاءاته اللاحقة الأطراف على الالتزام بشروط الهدنة التي حددتها الأمم المتحدة لتمهيد الطريق لحل دائم للصراع يكون قابلا للاستمرار.

وشددت واشنطن، على ضرورة الاستفادة من هذا الزخم الإيجابي والفريد من خلال تأمين وقف دائم للقتال وعملية سلام متجددة وشاملة.

وأكملت: «يجب أن تستجيب كل أطراف النزاع لمطالب اليمنيين بالسلام من خلال اختيار الحوار بدل الدمار والتعاون مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة».

وفي 1 أبريل الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي.