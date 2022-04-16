البحيرة: حملات على المواقف وتفعيل أرقام لتلقي البلاغات عن أي سائق يرفع الأجرة

قال اللواء محمد بدر السكرتير المساعد لمحافظ البحيرة، إن المحافظة تشن حملات مكثفة على المواقف ومحطات الوقود، بالإضافة إلى تفعيل أرقام التليفونات التى أعلنتها المحافظة أمس بجميع المواقف وعلى صفحتها الرسمية، لتلقى البلاغات عن أى سائق يرفع الأجرة.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن كل الأجهزة المعنية بالمحافظة تنفذ على مدار الساعة حملات على المواقف وخطوط سير السيارات؛ للوقوف على الالتزام بالتسعيرة الحالية، وكذا متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها.

وأضاف أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وجه بضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الوحدات المحلية وكل الجهات المعنية، مديرية التموين، ومباحث التموين، لتكثيف الحملات الرقابية على أرصدة المواد البترولية بمحطات الوقود؛ لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من توافر الوقود بجميع أنواعه، والالتزام بالأسعار الحالية وعدم تجميع أو منع البيع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.